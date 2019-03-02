بالصور.. مواطن مسن يسقط من أعلى جبل ورقان ببدر 

المدينة المنورة(صدى):

عثر على مواطن ستيني سقط من أعلى جبل ورقان بقرية هبت في محافظة بدر، ما أسفر عن تعرضه لإصابات بالرأس والوجه والأرجل.

وتفصيلا، ورد بلاغ لقوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة عن سقوط مواطن من جبل ورقان، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ووجد المواطن مصابا بكدمات بالرأس و الأرجل.

وقامت قوات الدفاع المدني بإنقاذه فجر اليوم السبت، ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، وحالته مستقرة.