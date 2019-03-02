بالصور.. مواطن مسن يسقط من أعلى جبل ورقان ببدر
عثر على مواطن ستيني سقط من أعلى جبل ورقان بقرية هبت في محافظة بدر، ما أسفر عن تعرضه لإصابات بالرأس والوجه والأرجل.
وتفصيلا، ورد بلاغ لقوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة عن سقوط مواطن من جبل ورقان، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ووجد المواطن مصابا بكدمات بالرأس و الأرجل.
وقامت قوات الدفاع المدني بإنقاذه فجر اليوم السبت، ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46480 ] نشر منذ 51 دقيقة
وش قصةالشيبان مع قمم الجبال
هل اليومين🤔
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يشفيه ويقومه بالسلامه