” الجوازات ” تكشف كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية، وذلك ردًا على سؤال: ” أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف اشيل البلاغ وشكرا ” .
وأوضحت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة. سعدنا بتواصلك ” ؛ حيث أرفقت أنفوجرافًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وكيفية إزالته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46480 ] نشر منذ 48 دقيقة
بعضهم كان يبلغ في عامله وهو عنده قاعد
طيب سو له خروج نهائي وأفتك
بس الحين عرفولهم🙂