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” الجوازات ” تكشف كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية

” الجوازات ” تكشف كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية
الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية، وذلك ردًا على سؤال: ” أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف اشيل البلاغ وشكرا ” .

وأوضحت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة. سعدنا بتواصلك ” ؛ حيث أرفقت أنفوجرافًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وكيفية إزالته.


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