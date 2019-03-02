الفنان الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

عمان(صدى):

رحل الفنان الأردني الكبير نبيل المشيني المعروف بـ ” أبو عواد ” ، عن عالمنا اليوم السبت؛ حيث نعى نقيب الفنانين حسين الخطيب الفنان الكبير.

وجاء نعي ” الخطيب ” كالتالي: ” إيماناً بقضاء الله وقدره أنعي اليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق الذي وافتة المنية، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت ، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك ” .

وولد نبيل المشيني في مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وأخـو الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة المشيني، كما عرف بشخصية أبو عواد في المسلسل الأردني حارة أبو عواد الذي انتشر في الخليج العربي فترة الثمانينات وكذلك المسلسلات البدوية آخرها راس غليص.