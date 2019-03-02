تحذير: ضيف قاتل على أغلب الموائد يهدد حياة المستهترين
حذر خبراء التغذية من الإقبال على تناول الأجبان المصنعة لما تشكله من خطورة على صحة المستهلكين خاصةً مرضى القلب والسكري والذين يعتبروا الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عنها .
وأكد الدكتور أحمد عبد الملك أن كميات الزيوت والدهون المهدرجة التي تعتمد عليها الشركات كمُحسٍن للمنتج تسبب زيادة نسبة الكولسترول في الدم ورفع الضغط وزيادة الوزن .
كما أكد الخبراء أن هذه الأنواع من الأجبان من أخطر المواد الغذائية التي ينذر تناولها المستمر بالموت البطيء؛ نظراً لما تسببه من ضرر للأعضاء الحيوية في جسم الإنسان ، بالإضافة إلى ما تحتويه من مكسبات طعم بكميات كبيرة، فتزداد مخاطر الإصابة بالسرطان بجانب ما تسببه من هشاشة عظام خاصة للأطفال .
وطالب الخبراء المستهلكين بالإعتماد على الأجبان الطبيعية والبعيدة عن الدهون والزيوت المهدرجة وتعويد الأطفال عليها مهما كانت الإغراءات التجارية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46480 ] نشر منذ 50 دقيقة
قول بسم الله وكل
محد يموت قبل يومه🤗