تحذير: ضيف قاتل على أغلب الموائد يهدد حياة المستهترين

الرياض(صدى):

حذر خبراء التغذية من الإقبال على تناول الأجبان المصنعة لما تشكله من خطورة على صحة المستهلكين خاصةً مرضى القلب والسكري والذين يعتبروا الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عنها .

وأكد الدكتور أحمد عبد الملك أن كميات الزيوت والدهون المهدرجة التي تعتمد عليها الشركات كمُحسٍن للمنتج تسبب زيادة نسبة الكولسترول في الدم ورفع الضغط وزيادة الوزن .

كما أكد الخبراء أن هذه الأنواع من الأجبان من أخطر المواد الغذائية التي ينذر تناولها المستمر بالموت البطيء؛ نظراً لما تسببه من ضرر للأعضاء الحيوية في جسم الإنسان ، بالإضافة إلى ما تحتويه من مكسبات طعم بكميات كبيرة، فتزداد مخاطر الإصابة بالسرطان بجانب ما تسببه من هشاشة عظام خاصة للأطفال .

وطالب الخبراء المستهلكين بالإعتماد على الأجبان الطبيعية والبعيدة عن الدهون والزيوت المهدرجة وتعويد الأطفال عليها مهما كانت الإغراءات التجارية .