شركة عالمية تطلب ” متذوق شوكولاته ” براتب 10 آلاف في الساعة الواحدة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

فتحت شركة ” موندليز ” لإنتاج وتصنيع الشوكولاته باب التقدم لوظيفة «متذوق للشوكلاته»، حيث يكون مسؤولاً عن اختبار جودة منتجاتها قبل إطلاقها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت “موندليز”، عن هذه الوظيفة على موقع “لينكد إن” المهني المعني بالتوظيف، معلقة: “إن متذوقي الشوكولاته عنصر أساسي لمساعدتنا على اختبار جودة منتجاتنا وإطلاق منتجات جديدة في جميع أنحاء العالم”.

ولفتت الشركة إلى أن الحاصل على الوظيفة سيعمل ضمن فريق يضم نحو 11 شخصاً وسيقوم أعضاء الفريق جميعاً بتبادل الآراء بشأن منتجات الشركة.

وأبانت الشركة أن الوظيفة لا تتطلب خبرة سابقة، حيث سيتم توفير التدريب الكامل “لتطوير ذوق المتقدم”، إضافة إلى تعليم المتقدمين المفردات المحددة المطلوبة لإبداء آرائهم ببراعة في المنتجات

وأكدت الشركة، أن “متذوق الشوكولاته” سيحصل على 10.75 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة.