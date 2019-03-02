مورينيو يعود لتدريب ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية رياضية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بنهاية الموسم الحالي، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلًا منه.

ويريد رئيس ريال مدريد إعادة مورينيو مجددًا إلى سانتياغو برنابيو، بعد أن غادر الفريق منذ العام 2013؛ حيث يرتبط مورينيو بعلاقة قوية مع رئيس النادي الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل المستطيل الأخضر.

ويرغب فلورنتينو بيريز إعادة بناء فريق جديد، يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة، كما يرى أن مورينيو هو القادر على قيادة الفريق، لكن عودة مورينيو لن تكون مرغوبة لعدد من لاعبي ريال مدريد وأبرزهم المدافع سيرجيو راموس، الذي تهجم عليه أكثر من مرة.