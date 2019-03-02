زوجة في دعوى خلع: ” كان بيتسول ويقولي شغال على توكتوك “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى خلع لسيدة شابة بعد أن إكتشفت مهنة زوجها الحقيقة الذي إدعى أنه يعمل “سائق توكتوك ” .

وروت الزوجة المصدومة أن زوجها كان يوهمها بأن يعمل بهذه المهنة حتى يبرر الأموال “الفكة” التي كان يعطيها لها بعد غياب ساعات طويلة ، في حين أنه كان يمتهن “التسول ” قائلة : كان بيتسول ويقولي شغال على توكتوك .

وقالت أنها تحملت بخله طوال 6 سنوات أثمرت عن إنجاب طفلين ، حتى أنه كان يفرض عليها الإستدانة من الآخرين وبيع أجهزة المنزل لإطعام أبنائها حتى كشف الخدعة الكبرى في مهنته الوهمية ، لتنتظر حكم القضاء في الفصل بينهما .