52 % من الجمهور يؤكدون عدم تحقيق ” الفار ” للعدالة بالدوري

ماجد محمد(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية ” استطلاع لآراء قرائها حول مدى تحقيق تقنية الفيديو ” فار ” للعدالة في دوري المحترفين، وذلك من خلال طرح تساؤل: ” تقنية الفار هل تحقق العدالة في الدوري السعودي؟ ” .

وكان عدد المشاركين في الاستطلاع 521 من القراء؛ الذين أكد 269 قارئ منهم بنسبة 52% أنها لم تحقق العدالة؛ فيما قال 252 منهم بنسبة 48% أنها تحققها.

وأثارت تقنية الفار الجدل، منذ ظهورها في كأس العالم الماضي في روسيا لعام 2018؛ لتبدأ بعض الدوريات في تطبيقها؛ بينما من آخر الوقائع المرتبطة بها في الدوري، حينما قال مدرب فريق الشباب، سوموديكا، أن الفريق خسر المباراة أمام النصر؛ لأن الحكم لم يعود إلى تقنية ” الفار ” .