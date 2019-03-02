زيوت أساسية لتعزيز الخصوبة عند النساء

أميرة خالد(صدى):

تعد الخصوبة مشكلة شائعة بين النساء في الوقت الحاضر، مع سرعة نمط الحياة والإجهاد والنظام الغذائي الخاطئ.

وكشف الأطباء عن أفضل أربعة أنواع من الزيوت الأساسية التي تعزز نسبة الخصوبة ، وهي :

زيت البابونج الألماني

يعتبر زيت البابونج الألماني قوياً للغاية في الحد من الأكياس والأورام الليفية في الجهاز التناسلي الأنثوي، الذي يعد أكبر الحواجز على الحمل.

طريقة الاستخدام: يمكن إضافة 3 قطرات من البابونج الألماني إلى زيت جوز الهند، ووضعه على قيعان القدم كل ليلة قبل النوم.

زيت السمك

يساعد زيت السمك على توازن الهرمونات الأنثوية وتنظيم الدورة الشهرية.

طريقة الاستخدام: استخدام 4-5 قطرات من زيت إبرة الراعي مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز في منطقة أسفل البطن، وفي الداخل والخارج من الكاحل الأيمن، لأنه نقطة العلاج لأعضاء الخصوبة الإناث.

زيت الزنجبيل

تعتبر خصائص الاحترار من الزنجبيل معززة للدورة الدموية للأعضاء التناسلية في النساء. كما أنها قوية للغاية في تنظيم الدورة الشهرية.

طريقة استخدام الزنجبيل في شاي الأعشاب: يمكن استهلاك قطرتين من زيت الزنجبيل في كوب من المشروب المفضل لديك مرتين في اليوم، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا تدليك زيت الزنجبيل بالقرب من الكاحلين قبل الذهاب إلى السرير.