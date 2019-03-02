مسؤول إيراني يحمل الحرس الثوري وروحاني الوضع المزري للبلاد

طهران(صدى):

أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد باقر قاليباف؛ أن الفساد المتفشي في البلاد سببه ميليشيا قوات الحرس، وحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال باقر في تصريحات صحفية، أن طبيعة اقتصاد الدولة القائم هي التي تسبّب الفساد، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية ليست هي السبب الوحيد وراء كل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها إيران.

وأضاف أنه وفقاً للدراسات؛ فإن العقوبات الأمريكية تؤثر في 30 % من المشكلات، وإن 70 % من المشكلات التي نواجهها ولم نحلها سببها سوء الإدارة والفساد في البلاد.

وشدد على أن حكومة الرئيس حسن روحاني؛ بعدما وضعت سابقاً حل مشكلات البلاد بإبرام الاتفاق النووي، جاءت اليوم لتقول للناس إن حل المشكلات الاقتصادية مرهون بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ (FATF)”..