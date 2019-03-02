مواطن يواجه الفقر والمساءلة القانونية بعد تستره على وافد ثري

الرياض(صدى):

كشف المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري عن واقعة مؤسفة لمواطن تورط في التستر على أحد الوافدين الأمر الذي عرضه للمسائلة القانونية فضلاً عن خروجه من التجربة خاوي الوفاض .

وبين المركز أن أحد الوافدين المذكور إتفق مع المواطن المقصود على إفتتاح ورشة سيارات بإسمه مقابل مبلغ شهري زهيد ، وبينما جنى الوافد أرباح طائلة إشترى بها سيارة فارهة وفيلا بالرياض وشقة في دبي ، لا زال المواطن يسكن في شقة مستأجرة ويحاول الحصول على وظيفة متواضعة ويواجه المسألة القانونية أيضاً .

جاء ذلك كرسالة توعوية للمواطنين تكشف عن ضرورة عدم الإنسياق وراء أوهام بعض الوافدين لفتح مشروعات خاصة بإسم المواطنين تحت زعم مقاسمتهم الأرباح بينما يصبح المواطن المدان الأول أمام النظام والخاسر مادياً .