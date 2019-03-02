إيمري يتحدث عن عودة أوزيل للتشكيلة الأساسية لآرسنال 

ماجد محمد(صدى):

طالب مدرب آرسنال، أوناي إيمري، لاعب الوسط مسعود أوزيل بالحفاظ على ثبات مستواه، حيث يبدى رغبته في العودة للتشكيلة الأساسية للفريق بشكل أكبر.

ورفض المدرب الإسباني الكشف عما إذا كان صانع اللعب سيبدأ مباراة توتنهام هوتسبير اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أوضح إيمري قبل قمة شمال لندن بين الناديين: “أهم شيء بالنسبة لي هو أن يكون اللاعب جاهز بدنياً لخوض مباراة الغد وأن يكون لديه الرغبة في المشاركة.. وأعتقد أن مسعود يملك هذا إذا قررنا الدفع به”.

وأبان إيمري:” كان (أوزيل) يعاني من إصابات ومنها إصابة في الظهر.. كان مريضاً.. تحدثت معه وأخبرته أنه سيكون أكثر فائدة للفريق إذا نجح في الحفاظ على ثبات مستواه والانتظام في التدريبات والتمتع بالثقة في خوض المباريات”.

ولفت مدرب آرسنال: “نعد خطة للعديد من المباريات وكل مباراة مختلفة عن الأخرى.. إن كانت المباراة على ملعبنا أو خارجه فالأمر يعتمد على موقعنا في جدول الترتيب في كل مباراة”.

وقال إيمري: “كل مباراة نخوضها تمنحنا فرصة حصد ثلاث نقاط.. كان الفارق بين آرسنال وتوتنهام 10 نقاط قبل أسبوعين فقط والآن أصبح أربع نقاط..ف رصتنا الكبرى هي أن نخوض المباراة بكل ثقة.. خسر توتنهام في آخر مباراتين لكن الفريق يقدم موسماً كبيراً”.

وأكد المدرب الإسباني: “علينا أن نخوض المباراة بكل ثقة.. ولكن علينا أيضاً ابعاد تفكيرنا عن أي شيء بخلاف التركيز على خطة المباراة”.