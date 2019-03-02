جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جازان عن رغبتها في التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين السعوديين لتدريس بعض المقررات، في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها.

وأوضحت الجامعة أن شروط الوظائف، تتمثل في: أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها، كما أن مجال تخصصه امتدادا للمراحل السابقة، والقدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية، وموافقة جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الجامعة، أنه ستكون أولوية التعاون لحملة الدكتوراه ثم الماجستير وفق الاحتياج، بينما المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب هي: صورة من المؤهلات العلمية، وصورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وشهادات الخبرة إن وجدت.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال تحميل المستندات المطلوبة لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة للتعاون في جامعة جازان: هنا بينما للاستفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني: هنا، وفترة التقديم اسبوع ابتداء من تاريخ 03/07/1440هـ.