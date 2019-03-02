وظائف شاغرة في الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز (مؤسسة وقفية غير ربحية) عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بمسمى (مدير مكتب لمدير تنفيذي)، لحملة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو إدارة عامة، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

أشار إلى أن الوظيفة المطلوبة هي مدير مكتب لمدير تنفيذي بجدة، مشيرة إلي الشروط المطلوبة هي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو إدارة عامة، خبرة لا تقل عن خمس سنوات، إتقان اللغة العربية والإنجليزية، القدرة على تحمل ضغط العمل، إتقان برامج شركة مايكروسوفت أوفيس، مهارة التواصل مع الآخرين.

وحول موعد التقديم، أوضح أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/16م، مشيرا إلى طريقة التقديم ستكون من خلال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:هنا