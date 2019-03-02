رئيس الفيفا يجدد تأكيده: قطر غير قادرة على استضافة مونديال الـ 48

نواف السالم(صدى):

جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، جاني إنفانتينو؛ تأكيد احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر، مشيراً في الوقت ذاته أن قطر وحدها لن تكن قادرة على استضافة “مونديال الـ 48.

وقال “إنفانتينو” في تصريحات صحفية انه من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، ولقد اتخذنا قراراً بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً انطلاقاً من نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءاً من مونديال 2022 سيكون أمراً مختلفاً”.

وألمح رئيس “فيفا”، إلى رغبة الاتحاد الدولي بمشاركة 48 منتخباً في مونديال 2022، قائلاً: إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلِمَ لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن تحقيق مونديال من 48 فريقاً، قد يكون صعباً في قطر وحدها، مما يعني أن دولاً أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ 48 منتخباً ستطبق بدءاً من 2026.

وأضاف رئيس “فيفا”: ندرس حالياً إمكانية إضافة 16 منتخباً بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرّر ذلك يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة.

وكان “إنفانتينو”؛ قد قال الشهر الماضي في الإمارات، إن “فيفا” يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً، مضيفاً أن “فيفا” يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية، قطر على استضافة بعض المباريات.