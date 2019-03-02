أوروبا قلقة من تأسيس الإخوان وقطر لدولة تطرف عالمية بها

طلال الضوي(صدى):

يطمح تنظيم ” الحمدين ” بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين، إلى تحقيق أطماعه المشينة التي لم تقتصر فقط على البلاد العربية ولكنها بدأت تمتد لتطول جميع دول العالم.

وفي السياق نفسه، قال موقع ” ميديا بارت ” الفرنسي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي بمساعدة قطر يهدف إلى تأسيس دولة تطرُّف عالمية، عبر تمويل التنظيمات الإرهابية في المناطق الساخنة حول العالم؛ لافتًا إلى أن الخريطة الإخوانية المشبوهة، تبدأ طريقها من أوروبا بدعمٍ من قطر، موضحاً أن تنظيم الإخوان يتلقى أموالاً بسخاءٍ من قطر عبر منظمات المجتمع المدني في أوروبا مثل ” قطر الخيرية ” في لندن.

وأكد أن خطورة الوضع تكمن في الخطابات التي يبثها التنظيم، عبر المنابر القطرية في أوروبا، والفتاوى والآراء الجدلية المتطرفة التي يدعو إليها شيوخهم؛ مدللًا على أمثلة لهذه الشخصيات، السلطة العليا الدينية والأيديولوجية للتنظيم، الإرهابي الدولي لـ ” الإخوان ” يوسف القرضاوي؛ المقيم في قطر، ويحمل جواز سفر دبلوماسياً.

ووصف الموقع الفرنسي خطابات ” القرضاوي ” بالتحريضية ضدّ التعايش السلمي في المجتمعات الأوروبية؛ معتبرًا أن تنظيم الإخوان ليس مجرد مؤسسة دينية، إنما مجتمع سرّي، له أهداف جيوسياسية بتأسيس دولة على نطاق دولي، مبنية على أسس التطرُّف؛ ذاكرًا تصريحات المرشد الأعلى لـ ” الإخوان “، “2004 – 2010″ محمد مهدي؛ الذي قال: ” لدينا طريق طويل لإحكام السيطرة على أوروبا “.

وأوضح أنه لتكثيف عمل جماعات الضغط ” اللوبي ” الذي يقوم به التنظيم الإرهابي على أوروبا يتلقى الإخوان الأموال التي تقدم بسخاء من قطر، عبر منظمة مجتمع مدني قطرية مقرها لندن، تتخفى في ثوب المساعدات الإنسانية المسماة ” جمعية قطر الخيرية ” سابقاً، بتقديم الأموال للتنظيمات الإرهابية في المناطق الساخنة حول العالم.