وزير الخارجية الروسي يزور المملكة ضمن جولة تشمل عدة دول خليجية

الرياض(صدى):

يزور وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الرياض الأسبوع المقبل، ضمن جولة خليجية تشمل الكويت والإمارات.

وسيعقد الوزير لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية ابراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير .

وسيتم خلال الجولة بحث العديد من الموضوعات حول منطقة الخليج وأهمية العمل على نظام أمن بين جميع دول الخليج ، إضافة مناقشة الأوضاع في منطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الوزارة أن ” لافروف ” سيطلع قادة الدول الخليجية على الجهود المبذولة حول الوضع بسوريا في إطار اجتماع أستانا للقضاء على الجماعات الإرهابية المتبقية على الأراضي السورية.