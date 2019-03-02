بالفيديو.. أغبي حيلة لنصاب مُسن حاول ابتزاز فتاة

بكين(صدى):

كشف مقطع فيديو موقف مثير للضحك لرجل إعتاد خداع سائقي السيارات بإصابات مزورة مقابل الحصول على تعويضات .

ووفقاً لموقع لايف ليك أظهر الفيديو الرجل العجوز وهو يقوم بحيلة مكشوفة أمام الجميع مدعياً إصابته كما يحدث في كل مرة..

وظهر الرجل في مدينة داليان شمال الصين وهو يركض أكثر من اثنتي عشرة مترا، ثم قفز فوق سيارة متوقفة على جانب الطريق ثم إصطنع السقوط بجانبها ، الأمر الذي لم ينطلي على الفتاة التي كانت تتحدث بالهاتف بجانبه .

وحاول الرجل الذي يدعي “بنج سي” إقناع الفتاة بإصابته المزيفة إلا أنها قامت على الفور بالإتصال بالشرطة .

https://www.liveleak.com/view?t=sSw0O_1551376014