5 نصائح فعالة تساعد حواء على التمتع بكسل ممنهج

أميرة خالد(صدى):

أكثر ما يؤرق المرأة هو تراكم المسؤوليات والمتطلبات، فأحيانا تصاب بالكسل ليوم أو يومين فتكون النتيجة تراكما وتعبا مضاعفا.

في هذا السياق قدم خبراء في الاقتصاد المنزلي ، 5 نصائح لتحقيق التوازن الذي يساعد كل امراة على التخطيط ليوم أو يومين من الكسل الممتع غير المصحوب بتأنيب الضمير، على أن يتم ذلك من فترة لأخرى لاستعادة نشاطها وحيويتها من جديد.

1- اكتبي المهام الخاصة بعملية التنظيف وقومي بتوزيعها على أيام الأسبوع على أن يكون هناك يوم أو يومين خاليين من أي مهام.

2- كرري العملية في الجدول الخاص بإعداد الطعام الأسبوعي واختيار المنيو الخاص بكل يوم، واختاري يومين للأصناف السهلة أو الجاهزة كالسمك المشوي أو أي وجبة تفضلها عائلتك.

3- اتبعي نظاما غذائيا صارما خلال الأسبوع، ويوم لكسر الروتين ولتدليل نفسك من خلال الاستمتاع بوجبة تفضليها بدون إسراف.

4- وزعي المواعيد على أيام الأسبوع المناسبة لتجنب الشعور بأي ضغوط.

5- خططي أيضا للكسل هل تريدين مجرد الجلوس والتحليق في السقف أم ملء البانيو بماء ساخن وزيت عطري وأملاح.. أم مشاهدة فيلم مع فشار بالزبدة أو الكراميل..أم النوم أم الخروج مع صديقاتك ؟ الخيارات كثيرة… اختاري ما يناسبك منها وخططي واستمتعي بالكسل.

وأكد الخبراء أنه باتباع هذه النصائح ستلاحظين الفرق بين أن ترتبي للكسل وبين أن تصابي بالخمول والعجز، فالكسل المرتب له مذاق مختلف.