بالفيديو.. ناقد رياضي: غياب سالم الدوسري محليا غير مؤثر ولكن آسيويا مؤثر

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي حسن عبدالقادر أن غياب سالم الدوسري لاعب الهلال محليا غير مؤثر ولكن آسيويا مؤثر.

وقال عبدالقادر خلال حواره المذاع على قناة 24 الرياضية إن غياب الدوسري محليا غير مؤثر بسبب وجود 8 لاعبين أجانب.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع نقاد رياضيين بشأن مستقبل الهلال ولاعبيه وخاصة اللاعب سالم الدوسري ومدي تأثير غيابه محليا وآسيويا.