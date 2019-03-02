قريبا.. تطبيق لوائح مراجعة داخلية جديدة في الجهات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

يباشر ديوان المراقبة العامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” وعدد من الوزارات والجهات الحكومية المرحلة النهائية من تطوير ” لوائح المراجعة الداخلية الحكومية ” تمهيداً لتطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد إعتمادها.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز الرقابة الداخلية وحماية البيانات المالية والإدارية والممتلكات والأموال العامة للحد من التجاوزات وضمان الإستثمار الأمثل للموارد المتاحة .

من جانبه أكد بندر الهزاني مدير عام تطوير الأنظمة والسياسات في ” نزاهة ” ن اللجنة المشكلة برئاسة ديوان المرقابة في المرحلة النهائية لتطوير البيئة التنظيمية ، مؤكداً على الإيجابيات المتوقعة على الجوانب التنظيمية في جميع القطاعات فور الإنتهاء منها .