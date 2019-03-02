” الصحة ” تكشف مدى أحقية مرضى الإيدز في الزواج الشرعي

الرياض(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، عن مدى أحقية مصابي فيروس نقص المناعة المكتسب ” الإيدز ” في الزواج الشرعي؛ مؤكدةً أنه يحق له.

وأشارت ” الصحة ” أنه في حال رغبة مريض الإيدز الزواج من طرف آخر متعايش مع نفس المرض، فإنه يتم بمعرفة الطرفين تحت الإشراف الطبي، ولا يستدعي عادة أي إجراءات أخرى؛ بينما عند زواج طرف متعايش من طرف سليم فيستدعي الإحالة إلى لجنة متخصصة في الصحة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه اللجنة تتولى التقييم الطبي والنفسي للطرفين، ثم يصدر بعدها الرأي الشرعي لكل طلب على حدة؛ ليعلق المستشار الشرعي والقانوني ومأذون العقود والأنكحة أحمد العمر؛ قائلًا أن هناك 3 حالات، لكيفية الموافقة والزواج الشرعي للأشخاص المصابين بنقص المناعة الإيدز.

وفي السياق نفسه، قال ” العمر ” أن الحالة الأولى تكون إذا اكتشف أحد الأطراف أنه مصاب بالمرض عند فحوصات ما قبل الزواج، فإنه يجب إعلام الشخص الآخر بذلك، والحالة الثانية إذا رضي الطرف السليم بالزواج من الطرف المصاب، فيجب الزواج بناء على تقرير الخبراء الصحيين، بينما إذا كشف تقرير الخبراء وجود مشاكل صحية عليهم أو على الأجنة، فالأفضل أن لا يتم الزواج، وثالثا، فإن الطرفين المصابين بالمرض يحق لهما الزواج في حال رضاهما.

وكان الدكتور عبدالله الحقيل، قد قال في وقت سابق: ” اتخذت الوزارة إجراء وشكلت لجنة للنظر في طلب الزواج بين شخص مصاب وشخص سليم وفقا لاشتراطات الصحية ” ، متابعًا: ” مرض الإيدز للأسف ارتبط بفعل محرم للأسف، ومعظم الحالات السابقة لدينا هي بسبب نقل الدم.. مريض الإيدز لايشكل أي خطورة، ومن حقهم الدعم وأن يكون عضو منتج بالمجتمع ” .