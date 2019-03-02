أنباء عن مقتل 4 مدنيين في إطلاق نار بين قوات هندية وباكستانية

نيودلهى (صدى):

ذكرت وكالات أنباء أن 4 مدنيين قتلوا وأُصيب 11 آخرون، في تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات حرس حدود باكستانية وهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ووردت أنباء عن انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية، بعد تصاعد التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويًّا هذا الأسبوع؛ مما أثار مخاوف باندلاع صراع شامل.

وقال مسؤول الشرطة، راميش كومار أنجرال، بحسب “د ب أ”: إن امرأة -24 عامًا- وطفليها قُتلوا في منطقة “بونش” في الشطر الهندي من كشمير، خلال قصف ليلي من قبل قوات باكستانية على طول خط المراقبة، فيما ذكرت تقارير أن سبعة مدنيين آخرين أصيبوا في إطلاق النار في منطقة “يوري” الحدودية، أمس الجمعة.

وفي الجانب الباكستاني من كشمير: ذكر مسؤولون أن إطلاق النار الهندي الكثيف أسفر عن مقتل صبي وإصابة ثلاثة آخرين في منطقة “كوتلي” في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ووقعت الاشتباكات الحدودية بعد ساعات من إطلاق السلطات الباكستانية سراح طيار هندي، كبادرة سلام للمساعدة في تهدئة التوترات.