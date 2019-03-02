6 عادات خاطئة تجنبها قبل النوم 

أميرة خالد(صدى):

اعتاد الكثير على ممارسة بعض العادات قبل النوم، ما قد يضر بهم ويعرضهم لمشكلات صحية خطيرة.

ويعتبر تدخين السجائر بعد منتصف الليل يؤثر سلبا على صحتك، فالنيكوتين يتداخل مع نومك ويمكن أن يجعلك مستيقظًا طوال ساعات الليل.

ويعد تناول القهوة أو مشروبات الطاقة بعد منتصف الليل يسبب الأرق والانتظار طويلًا للدخول في النوم العميق إضافة إلى الاستيقاظ أكثر من مرة على مدار الليل.

كما أن تناول الطعام الحار في وقت متأخر من الليل يسبب عدة مشكلات للجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالحموضة وقرحة المعدة والأمعاء.

كما أن شرب الماء أو المشروبات الأخرى قبل أقل من ساعة من وقت النوم يمكن أن يكون ضارًا، فلا بد من إعطاء جسدك فرصة لخروج السوائل الزائدة قبل النوم.

ويفضل كثيرون مشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة قبل النوم، لكن هذا الأمر غير مستحب لأن الأجهزة الإلكترونية تزيد من النشاط الكهربي للمخ وهذا عكس ما يجب أن يحدث قبل النوم.

والتفكير في العمل قبل النوم يصيبك بالأرق، لذا عليك الاسترخاء أثناء الليل حتى تتمكن من التعامل مع قضايا العمل بشكل أفضل في اليوم التالي.