عدنان جستنيه يعلق على تعادل الأهلي مع الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكد الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه أن الاتحاد أصبح بحالة نفسية أفضل، وذلك تعليقاً على تعادله مع الأهلي أمس في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ”: “رغم الإصابات، ورغم النقص، ورغم كل الظروف، الاتحاد بحالة نفسية افضل يعود من جديد بروح قتالية، ومستوى فني مازال للفن بقية”.

وأضاف:” الأهلي بين جماهيره والأكثر جاهزية والمكتمل الصفوف خرج متعادلاً ونجا من هزيمة تاريخية لعدم استثماره فرصة العمر في ليلة لا ولن تنسى”.