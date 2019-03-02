” التعليم ” تعلن عن توفر 6300 فرصة استثمارية في قطاع التعليم الخاص

عادل الحربي(صدى):

توقعت الدكتورة عواطف الحارثي، المدير العام لدعم المستثمرين في التعليم الأهلي بوزارة التعليم إرتفاع حجم الإستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة إلى 193 مليار ريال، مقابل أكثر من 16 مليار ريال حجم الاستثمارات حاليا .

جاء ذلك خلال منتدى ومعرض التعليم العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المقام في دبي ، حيث كشفت خلاله عن توفر 6300 فرصة إستثمارية في التعليم الخاص ، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمار المتاح للمستثمرين والمستثمرات في التربية الخاصة 3 مليارات ريال، لافتتاح 100 مدرسة بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف طالب وطالبة .

كما أشارت “الحارثي” إلى توفر فرص إفتتاح 1500 روضة أهلية تستوعب 225 ألف طالب وطالبة باستثمارات تبلغ 2 مليار ريال ،و 4700 فرصة استثمارية متاحة لافتتاح مدارس أهلية تستوعب أكثر من 78 ألف طالب وطالبة ما بين مناهج وطنية وعالمية، باستثمارات تبلغ 9 مليارات ريال .