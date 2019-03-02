” متحدث التجارة ” يوجه نصيحة للمستهلكين بخصوص الشراء من مواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

نصح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار عبد الرحمن الحسين المستهلكين من المواطنين والوافدين، بعدم الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحسين تفاعلاً مع شكوى مواطن كشف فيها أن وقع ضحية لمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تملك سجلات تجارية : ” ننصح بعدم الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي “.

كما طالب الحسين أن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجل تجاري أو شهادة معروف .