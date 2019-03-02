خدعة عبقرية تسمح لمستخدمي واتساب بقراءة الرسائل دون علم المرسل  

وكالات(صدى):

اكتشفت حيلة جديدة وخدعة وصفت بالعبقرية، تسمح لمستخدمي «واتساب» قراءة الرسائل بشكل سري دون تنبيه المرسل.

ومن المعتاد ظهور علامات زرقاء تؤكد للمرسل قراءتها، إلا أن مستخدمي آيفون يمكنهم قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذه العلامات ودون تغيير في الإعدادات، لاسيما هواتف 3D Touch، حيث تظهر خيارات جديدة عبر الضغط بقوة على الشاشة، وفي حال نقرت بقوة على إحدى الدردشات، يمكنك قراءة الرسائل المباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء، وتتيح هذه الخدعة قراءة نحو 12 رسالة من آخر الرسائل المرسلة بسرية تامة.

ولكن إذا ضغطت بشدة على الشاشة ستُنقل مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء لدى المرسل. وللأسف، تعمل الميزة السرية على إصدارات محددة من آيفون، وهي: 6s، و7، و7 بلس، و8، و8 بلس، وx، وxs، وxs ماكس.