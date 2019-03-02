ظهور حالات جرب في مدارس مكة.. و ” الصحة ” : المرض تحت السيطرة

نايف السالم(صدى):

شهدت بعض مدارس منطقة مكة المكرمة ظهور عدد من حالات الجرب مجدداً والتي سبق وأن ظهرت في العام الماضي .

من جانبه قال المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة ” حمد العتيبي ” أن أغلب حالات الإشتباه المبلغة من قبل المدارس تم تشخيصها على أنها حساسية مفرطة وبعضها شُخص بأنه حالات للجرب ، إلا أن عددها يعتبر عادياً وفقاً لمعدلات حدوث المرض .

وأضاف أنه لا يوجد إرتفاع في معدلات حدوث المرض والوضع الوبائي مطمئن وتحت السيطرة والمراقبة من قبل المختصين بالصحة العامة .

وأشار أن هناك فريق صحي يزور المدارس المبلغة لإعطائهم العلاج الوقائي المناسب وعمل توعية وتثقيف بالإجراءت الوقائية اللازمة .