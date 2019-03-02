تعليق ” الشؤون البلدية ”  على مقطع لأمين جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين

علي القحطاني(صدى):

عقبت وزارة الشؤون البلدية والقروية على المقطع المرئي المتداوَل لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم.

وشدزت الوزارة على أمناء المناطق والمحافظات:” أنتم مسؤولون بشكل مباشر عن الأعمال والمشاريع البلدية كافة التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع”.

ولفتت الوزارة إلى أن أمناء المناطق والمحافظات يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.

ويعتبر تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتُمدت مؤخرًا، التي اشتملت على إعطاء الأمناء الصلاحيات الإدارية والمالية كافة التي تمكِّنهم من أداء مهامهم بشكل كامل، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرّع وممكّن ومراقب لأداء الأمانات. كما أن المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أُسندت إليهم سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية.