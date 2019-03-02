قريبا.. استخدام الروبوت في الرعاية الصحية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

في خطوة غير مسبوقة في تطوير قطاع الصحة بالمملكة ، تسعى الوزارة إلى إستخدام الذكاء الصناعي كالروبوتات في الرعاية الصحية .

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة؛ الذي أكد أنها خطوة جادة وقريبة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية .

وأبان ” السواحة ” أن تكلفة إستشارة الروبوت ستكون أقل من ريال ، كما سيتم خفض أكثر من 70 % من نصف نصف الاستشارات التي لا تتطلب الذهاب إلى العيادة من خلال تطبيق ” صحة ” والذي يتيح التواصل مع أي استشاري في أي مكان وزمان .

وأكد أن هناك توجيهات بدعم قطاع الصحة ، مشيراً إلى أن تكلفة الإستشارة الطبية عالمياً 100 دولار ، وفي المملكة تتراوح بين 100 إلى 150 ريال ، وسيتم خفضها مع زيادة إستخدام تطبيق ” صحة ” .