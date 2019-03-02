” الخطوط السعودية ” تستأنف تسيير رحلاتها إلى باكستان

الرياض(صدى):

استأنفت الخطوط السعودية تسيير رحلاتها بين المملكة و3 وجهات في باكستان، إثر فتح الأجواء والمطارات التي جرى إغلاقها بسبب التوترات مع الهند.

وقالت أن الوجهات تشمل العاصمة إسلام أباد ومدينتي كراتشي، وبيشاور، مبينة إنه سيتم استئناف تشغيل الرحلات المتجهة إلى كل من لاهور، ومالطان اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق الرابع من مارس.

يذكر أن الخطوط السعودية علقت جميع رحلاتها بين المملكة وباكستان بسبب إغلاق الأجواء في باكستان أمام الرحلات الدولية والمحلية في أغلب المطارات بسبب التوترات مع جارتها الهند، وذلك قبل أن تعلن السلطات الباكستانية إعادة فتح الأجواء.