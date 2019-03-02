بالفيديو والصور.. ” هوجان ” يدفع محمد إمام لممارسة تمارين صعبة

القاهرة(صدى):

أزاح الفنان المصري محمد إمام، الستار عن كواليس الاستعدادات والتمارين الرياضية القاسية التي خاضها للظهور بشكل يتناسب مع شخصيته في مسلسل ” هوجان ” المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال محمد إمام على فيديو تم نشره من كواليس المسلسل: ” من الاستعدادات لمسلسل ” هوجان “.. كانت من أصعب أيام التمرين اللي عدت عليا.. بس كنت مصمم أقدم للناس شكل مختلف عن اللي متعودين عليه.. خصوصاً إن طبيعة دور ” هوجان ” جديدة تماماً على الدراما العربية ” .

وتابع الممثل المصري: ” كنت بتمرن كل يوم.. وساعات مرتين فى اليوم.. وأيام كنت بصحى فى وسط النوم أتمرن.. ده غير التمرين قبل أو بعد التصوير.. بإذن الله هتشوفوا دور جديد ومختلف‼ ” ؛ حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج.