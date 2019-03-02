الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو 2017

وكالات(صدى):

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى لها منذ يناير ومسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1293.75 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن نزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للمرة الأولى منذ الثامن والعشرين من يناير.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 2.6% هي الأكبر منذ مايو2017.وهبط الذهب في العقود الأمريكية 1.3% ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأونصة.

وعززت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وقال تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية أن أداء أفضل من التوقعات في الربع الأخير دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع 2.9% لعام 2018، مقتربا من النمو السنوي المستهدف البالغ 3%.

وساعدت تلك البيانات أيضا في صعود الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع أمام الين الياباني في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللون إن صعود الأسهم العالمية أيضا كان له تأثير سلبي على الذهب.