12 نصيحة للحصول على بشرة نضرة

أميرة خالد(صدى):

تقول الدكتورة نيفين وجدي خبيرة التغذية ، إن العناية بالبشرة ليست أمرًا صعبًا، ولا تحتاج للوقت ولا للجهد ولا لهدر الأموال فهي خطواتٍ روتينيةٍ بسيطة مثل التنظيف والترطيب باستخدام الكريمات المناسبة أو اللجوء لوصفاتٍ وموادٍ طبيعيّة متوفّرة في كلِّ منزل.

وتعتبر البشرة الصحية النضرة من اسرار جمال أي امرأة، لذلك يجب على كل انثي الاهتمام ببشرتها باستمرار كخطوة نحو زيادة جاذبيتها وتالقها.

وقدمت دكتورة نيفين خطوات ونصائح للعناية بالبشرة ، ومنها :

1- غسل الوجه بعد الاستيقاظ من النوم بالمستحضرات المناسبة.

2- الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البشرة، خاصة إن كانت دهنية.

3- استخدام كريم واقٍ من الشمس وتجنب التعرض المباشر لها قدر الإمكان لحمايتها من التجاعيد.

4- القيام بإجراء جلسة تنظيف أسبوعية للبشرة.

5- الحرص على تناول الأسماك.

6- تناول العصائر الطازجة.

7- الحرص على تناول 8 أكواب من الماء يوميا.

8- تجنب الأملاح والمخللات والشطة.

9- النوم 8 ساعات وتجنب السهر ليلا.

10- تجنبي تناول الكافيين.

11- تجنبى التدخين لأنه يؤدى إلى إظهار التجاعيد في سن مبكرة.

12- تجنبي استخدام الماكياج لفترات طويلة على البشرة.