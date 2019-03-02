جميلة بوحيرد تشارك فى مسيرة ضد صديقها بوتفليقة

الجزائر(صدى):

ظهرت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، أشهر أبطال حرب التحرير ضد فرنسا، في المسيرات الجزائرية ،ضد ترشح رئيس البلاد الحالي، عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أمس الجمعة.

وتعد جميلة بوحيرد، صديقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكانت قد شاركت معه في مظاهرات مناهضة للاستعمار الفرنسي، من قبل.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة يرأس الجزائر منذ عام 1999، وكان قد انتخب في أبريل 2014 لولاية رابعة، إلا أنه أصيب بجلطة دماغية عولج بسببها لثلاثة اشهر في باريس.