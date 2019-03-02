خرج للعب في الشارع فعثروا على جثته بصندوق قمامة!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مروعة، ضحيتها طفل لم يتجاوز الـ 7 سنوات من عمره، حيث عُثر على جثته داخل صندوق مخصص لإلقاء القمامة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت بلاغايفيد وجود جسد طفل داخل الصندوق، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الأولية اتضح أن الطفل عبارة عن جثة هامدة، وأن أسرته تبحث عنه بعدما خرج للعب بالشارع منذ أكثر من 5 ساعات قبل العثور على جثته.

وَقررت النيابة العامة إحالة جثة الطفل للطب الشرعي، وتكليف رجال الأمن بكشف غموض الحادث، حيث يتم تفريغ كاميرات المحلات المجاورة والمواجهة لصندوق القمامة للوصول إلى هوية المتهم.