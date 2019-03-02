صورة ” مرعبة ” لكندة علوش بعد الولادة

أميرة خالد(صدى):

صدمت الفنانة السورية كندة علوش متابعيها بموقع ” انستقرام ” بأحدث صورة لها بصحبة طفلتها ” حياة ” .

ورأى الكثيرون أن إطلالة علوش غريبة وغير مسبوقة، حيث بدت فيها بملامح أظهرت التعب الذي تعاني منه.

وكتبت علوش معلقة على الصورة: ” عينان حزينتان، قلب سعيد. أعرف أنها صورة مخيفة، لكنني رغم ذلك أحببتها “.

وأثارت الصورة استغراب جمهور الفنانة السورية، إذ أعرب بعضهم عن استغرابهم من مظهرها، فيما اعتبر آخرون أنه أمر طبيعي بعد ولادة طفلتها وحاولوا دعمها.

وتتفرغ كندة حالياً للاهتمام بطفلتها الأولى من زوجها الفنان المصري عمرو يوسف.

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