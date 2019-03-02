لتفعيل أواصر المحبة..رحالة إماراتي ينطلق من أبو ظبي إلى مكة سيرًا على الأقدام

نايف السالم(صدى):

في تحد غير مسبوق، وصل قبل قليل الرحالة الإماراتي ” خالد بن جمال السويدي ” إلى مكة المكرمة، سيرا على الأقدام، قاطعاً مسافة تتجاوز الـ 2070 كم.

وانطلق الرحالة من أبو ظبي باتجاه مكة المكرمة؛ بهدف تفعيل أواصر المحبة وزيارة بيت الله الحرام لأداء العمرة.

وأوضح السويدي أن هذا التحدي يمثل رسالةً يريد أن يرسلها إلى شعبيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية؛ بأن العلاقات التي تربط بين البلدين هي علاقات قوية ومتينة وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتقوم على أسس راسخة.

ورافقه فريق متكامل مكون من كادر طبي ولياقي وطباخين ومصور من قناة ” ناشيونال جيوغرافيك ” وقافلة مكونة من 4 كرافانات وثلاث سيارات.