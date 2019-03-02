تعليق وكيل النيابة العامة على تعرض إحدى الموقوفات للتعذيب

عادل الحربي(صدى):

على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا حول تعذيب إحدى الموقوفات، أكد شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، على أن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، سواء من النساء أو الرجال.

وأوضح شلعان أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تداول الأنباء عن تعذيب موقوفة، ولم يثبت لها ما يؤكد حدوث ذلك.

وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحثتا هذه الحالة، ولم يتبين أيضا صحتها.

وشدد على أن هذه الموقوفة، وسائر الموقوفين يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها لهم النظام، بما في هذا القيام بالاتصال والزيارة.