عبارة ” غسلت شرفهم ” تثير الغضب ضد إعلامي كويتي

خالد الظفيري(صدى):

واجه الإعلامي الكويتي جعفر محمد، انتقادات لاذعة عقب إطلاقه العبارة المثيرة ” غسلت شرفهم ” ،وذلك خلال حديثه عن اعتصام إسقاط القروض.

ووصل الأمر إلى رفع شكاوى قضائية للنائب العام والمباحث الالكترونية ضد الإعلامي عقب تصريحه المثير للجدل، خلال حديثه عن قضية إسقاط القروض، والاعتصام الذي نفذه عدد من الحقوقيين والنشطاء مؤخرًا للمطالبة بإسقاط القروض التي في ذمم المواطنين الكويتيين.

وكان جعفر قد صرح بأن ردَّ بعض النشطاء عليه بسبب انتقاده لاعتصام إسقاط القروض قد يحصل لأنه غسل شرفهم.