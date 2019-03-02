امرأة تطلب الخلع بسبب بصق زوجها على الأرض

القاهرة(صدى):

رفعت امرأة بعد 11 شهرًا من الزواج دعوى خلع ضد زوجها لاستحالة العشرة بينهما.

وأوضحت السيدة أن زوجها تغير في الأفعال والتصرفات دفعتها ا لطلب الخلع بعدما ضاقت من عدم استجابته، قائلة: ” تعبت منه همجي بشكل مش طبيعي وتصرفاته مش زي واحد متعلم وخريج مدارس.. مكانش كدا في الخطوبة أبدا كان بيحافظ على شكله وتصرفاته قدام الناس.. لكن بعد الجواز اتغير خالص بقى يعلي صوته ويشتم على أي حاجة بألفاظ وحشة وعادي يسب الدين قدامي. ”

وأضافت: ” بيعمل حركات مقرفة ومقززة جدا.. بيتف على الأرض وهو ماشي عادي حتى في الشقة ولما أقوله روح الحمام يزعل يقولي بيتي وأنا حر أعمل فيه اللي عايزه ” ؛ فقررت الانفصال عنه وطلبت الطلاق.

واختتمت: ” بقالي 4 شهور في بيت أهلي ومرتاحة مش عايزاه تاني.. لكنه رافض الطلاق رغم إني قولتله هبريه من كل حاجة بس مفيش فايدة.. فقررت أخلعه عشان أخلص. “