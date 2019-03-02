الأرصاد تحذر من أتربة على الرياض لـ 6 ساعات

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الرياض، يفيد بحدوث ” رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة ” .

وتبدأ حالة الطقس عند منتصف ليل السبت وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وقالت الهيئة في بيانها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، إن ” تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من ” الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ” ، وسماء غائمة جزئيًا على ” شمال غرب وغرب المملكة ” .