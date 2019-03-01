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بالفيديو.. السومة: مريت بضغوط ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي

بالفيديو.. السومة: مريت بضغوط ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي
ماجد محمد(صدى):

علَّق السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، على عودته إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى بعد غياب، مؤكدًا أنه مرَّ بضغوط بعد خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية.

وسجَّل ” السومة ” هدف التعادل للأهلي أمام الاتحاد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في تصريحات تليفزيونية : ” مريت بضغوط بعد خروج المنتخب من البطولة الآسيوية، ثلاث شهور كنت ألعب كل ثلاث أيام مباراة، ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي هم دائمًا معي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12646 ] نشر منذ 26 دقيقة

‏لا تستفز السومة لا تشمت بأخطائه
لا تسخر من ضياعه لفرصه
العقوبة في قاموسه تأتي بشكل عاجل💪💚🔥😊

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