بالفيديو.. السومة: مريت بضغوط ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي
علَّق السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، على عودته إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى بعد غياب، مؤكدًا أنه مرَّ بضغوط بعد خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية.
وسجَّل ” السومة ” هدف التعادل للأهلي أمام الاتحاد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في تصريحات تليفزيونية : ” مريت بضغوط بعد خروج المنتخب من البطولة الآسيوية، ثلاث شهور كنت ألعب كل ثلاث أيام مباراة، ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي هم دائمًا معي ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12646 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا تستفز السومة لا تشمت بأخطائه
لا تسخر من ضياعه لفرصه
العقوبة في قاموسه تأتي بشكل عاجل💪💚🔥😊