بالفيديو.. السومة: مريت بضغوط ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي

ماجد محمد(صدى):

علَّق السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، على عودته إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى بعد غياب، مؤكدًا أنه مرَّ بضغوط بعد خروج المنتخب السوري من البطولة الآسيوية.

وسجَّل ” السومة ” هدف التعادل للأهلي أمام الاتحاد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في تصريحات تليفزيونية : ” مريت بضغوط بعد خروج المنتخب من البطولة الآسيوية، ثلاث شهور كنت ألعب كل ثلاث أيام مباراة، ومن انتقدني ليس جمهور الأهلي هم دائمًا معي ” .