بالفيديو.. مراحل تغير ملامح ملكة بريطانيا حسب صورتها على العملات النقدية

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو مراحل تغيير ملامح ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء ذلك حسب طباعة صورتها على العملات النقدية منذ أن كانت طفلة صغيرة حتى الآن، حيث تحكم بريطانيا منذ 67 عاماً، وركز مظهر الملكة إليزابيث على الوجه والرأس وهو الجزء الظاهر دوماً على العملات النقدية البريطانية وهي الجنيه الإسترليني، حيث ظهر التغيير واضحاً بمرور سني عمرها المديد.

يُذكر أن الملكة إليزابيث الثانية تبلغ من العمر 93 عاماً، تولت الحكم في 6 فبراير 1952م، وكانت ملكة على عدد كبير من الدول إلا أن معظمها استقل عن التاج البريطاني، وهي أطول ملوك بريطانيا عمراً، وأطولهم جلوساً على العرش.