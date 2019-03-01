 فوساتي: كان بإمكاننا الانتصار ولم نقدم أفضل ما لدينا

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب الأوروجوايانى خورخي فوساتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق لم يقدم أفضل مستوياته في مباراة الاتحاد.

وقال فوساتي : ” لم نقدم أفضل مستوياتنا، وهناك أساسيات في كرة القدم مثل الجاهزية البدنية، تفوق علينا الاتحاد في هذا الجانب بسبب ضغط المباريات لدينا مقارنة بهم ” .

وأضاف : ” الفروقات البدنية لا نستطيع أن نجد لها حلول، ولكن أهنئ لاعبي فريقي على ما ظهروا به وعودتهم للمباراة بالرغم من أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم ” .

وتابع : ” كان بإمكاننا الانتصار اليوم لأننا كنا أفضل بكثير من الاتحاد، وفي مبارياتنا الماضية كذلك أمام #النصر و الفتح، سنحت لنا فرص أضعافهم ولكن لم نستغلها ” .

واستطرد : ” أعد الجماهير بالعمل بإخلاص وجد، ولكن لا أستطيع أن أعدهم بالنتائج ” .