السلمي: يجوز أكل القنفذ و ” أم سويد “

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي، حكم أكل حيوان القنفذ، مؤكدًا أن العلماء اختلفوا فيه.

وقال: ” ذهبوا بعض فقهاء الشافعية إلى عدم أكله بحجة أن الله قال ” ويحل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ” ،وما تستقبحه العرب دلالة على حرمته ” .

وأضاف : ” العامة يقولو من كان منقاره مائلًا فلا يجوز أكله وهذا غير صحيح، لإن الحكم يكون على المخالف وليس المنقار وعلى هذا فإن الطائر الأسود ” أم سويد ” يجوز أكلها لأنها من غراب الزرع ” .

واختتم : ” القنفذ لا يأكل من مخلبه أو بـ نابه، وأكله من الزرع؛ لهذا فالراجح جواز أكل القنفذ ” .