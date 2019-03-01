السلمي: يجوز أكل القنفذ و ” أم سويد “
كشف الشيخ عبدالله السلمي، حكم أكل حيوان القنفذ، مؤكدًا أن العلماء اختلفوا فيه.
وقال: ” ذهبوا بعض فقهاء الشافعية إلى عدم أكله بحجة أن الله قال ” ويحل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ” ،وما تستقبحه العرب دلالة على حرمته ” .
وأضاف : ” العامة يقولو من كان منقاره مائلًا فلا يجوز أكله وهذا غير صحيح، لإن الحكم يكون على المخالف وليس المنقار وعلى هذا فإن الطائر الأسود ” أم سويد ” يجوز أكلها لأنها من غراب الزرع ” .
واختتم : ” القنفذ لا يأكل من مخلبه أو بـ نابه، وأكله من الزرع؛ لهذا فالراجح جواز أكل القنفذ ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46405 ] نشر منذ 3 دقائق
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