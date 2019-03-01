بالفيديو.. زلاجة حذاء تنحر عنق لاعب هوكي بالدوري الأمريكي

ماجد محمد(صدى):

تعرض مدافع أصحاب الأرض جوني بويشوك، قبل نهاية الشوط الثاني، في مباراة “ نيويورك أيلينديرز ” وضيفه “ تورنتو ميبل ليفر ” ضمن الدوري الأمريكي لهوكي الجليد NHL أمس الخميس، لإصابة خطرة في العنق بعد أن أصابه مهاجم ميبل ليفر، ميتشيل مارنير، بزلاجة حذائه الأيسر (الحادة) أثناء سقوط الأخير على الأرض نتيجة لاحتكاك قوي.

وخرج بويشوك على الفور من أرضية الملعب واضعا يده على رقبته بطريقة أرعبت الجمهور وحبست أنفاسهم، وفي الشوط الثالث والأخير عاد بويشوك إلى الملعب بعد تلقيه الإسعافات اللازمة وسط تشجيع وفرحة الجماهير التي حضرت المباراة.

ولم تشكل الإصابة لحسن حظ اللاعب خطرًا حقيقيًا على حياته بسبب حساسية مكانها.