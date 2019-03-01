بالفيديو.. مي العيدان تتهم بسمة بوسيل بالشعوذة وتسخر من إنجابها الأولاد

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها على ” إنستجرام ” ، لقاء أجرته قناة ” فبراير ” مع مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

وقالت بسمة في اللقاء إن الشعب المصري مضياف ويتقبل الآخر ويحترمهم وخصوصاً المغاربة، وأنه من الخطأ القول إن الشعب المغربي مشعوذ، لافتة إلى أن ذلك يشكل صورة نمطية وشائعة غير صحيحة.

وأضافت ” بوسيل ” أنها مغربية وتحترم الآخرين ولا تصدر الأحكام على الشعوب، مذكّرة بأن لديها أصدقاء ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ولكن الإعلامية الكويتية سخرت منها وأرفقت الفيديو بالتعليق: ” بسمه بوسيل: الشعب المغربي مش مشعوذ معاك حق وانتِ أكبر مثل للبعد عن الشعوذة (مع رمز الوجوه الضاحكة.)

وسخرت من إنجابها للأطفال، قائلة: ” إش رأيك تحملين السنة هذي؟ طوّلتي هالمرة عن الحمال. ”