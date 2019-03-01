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حساب المواطن يرد على سؤال عن موعد زيادة الدعم

حساب المواطن يرد على سؤال عن موعد زيادة الدعم
عادل الحربي(صدى):

تفاعل حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن، مع سؤال عن موعد زيادة الدعم.

وجاء في السؤال : ” متي تكون هناك زيادة للدعم؛ لأن فاتورة الكهرباء أكثر شيء٥٠٠ ريال، وأقل ٣٥٠ مع التوفير وأنا فرد واحد، وحق البنزين سلف.. الدخل المحدود حالتهم حالة ” .

ورد الحساب قائلاً: “يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم الذي يمثل فرق التكلفة بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها ”.

وأضاف : ” كما يشمل الدعم تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية ” .


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