حساب المواطن يرد على سؤال عن موعد زيادة الدعم

عادل الحربي(صدى):

تفاعل حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن، مع سؤال عن موعد زيادة الدعم.

وجاء في السؤال : ” متي تكون هناك زيادة للدعم؛ لأن فاتورة الكهرباء أكثر شيء٥٠٠ ريال، وأقل ٣٥٠ مع التوفير وأنا فرد واحد، وحق البنزين سلف.. الدخل المحدود حالتهم حالة ” .

ورد الحساب قائلاً: “يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم الذي يمثل فرق التكلفة بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها ”.

وأضاف : ” كما يشمل الدعم تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية ” .